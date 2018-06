Weghorst krijgt tongen los op sociale media: ‘Het zag er inderdaad grappig uit’

Zelden werd het volkslied van Nederland zo hartstochtelijk meegezongen voorafgaand aan een voetbalwedstrijd als door Wout Weghorst maandagavond. Met gesloten ogen en uit volle borst zong de aanvaller het Wilhelmus mee voor de wedstrijd tegen Italië (1-1). Hij kreeg daarmee de tongen los: Weghorst werd trending topic op Twitter.

Pas dinsdagochtend kreeg Weghorst wat mee van de reacties op sociale media. "Het meezingen zag er inderdaad grappig uit, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me er een beetje voor afsluit". vertelt de scherpschutter van AZ aan 3FM. "Sommige mensen reageren heel positief, sommige mensen reageren negatief. Iedereen heeft daar het recht toe, dat hoort bij voetbal."

Weghorst ervaart een 'gevoel van trots' om voor het Nederlands elftal te mogen uitkomen. "Hoe het komt dat ik erin opging? Tja, het is het Wilhelmus zelf, in combinatie met sport en voetbal, waar veel tijd en energie in zit. En dan zijn dit de mooie wedstrijden waar je het voor doet, dit is niet voor veel jongens weggelegd", legt Weghorst uit.