Rusland komt niet voorbij Turkije en wacht al acht maanden op zege

Rusland heeft de oefenwedstrijd tegen Turkije niet in een overwinning om kunnen zetten. Het gastland van het WK kwam op voorsprong via Aleksandr Samedov, maar in de tweede helft kwam het team van bondscoach Mircea Lucescu langszij: 1-1. De laatste zege voor Rusland dateert van oktober (Zuid-Korea, 4-2).

Turkije speelde zonder natuurlijke spits en dat was te merken, want de bezoekers kwmaen in de eerste helft amper tot gevaarlijke momenten in de VEB Arena. Rusland speelde overtuigender en nadat men al twee keer voor het doel van Serkan Kirintili was opgedoken, was het na 35 minuten raak. Caglar Söyüncü leverde de bal in bij een tegenstander en het was Samedov die uiteindelijk met een stift kon scoren na een pass van Alan Dzagoev.

In de tweede helft deed Turkije wat terug: Rusland anticipeerde slecht op een lange en hoge bal en daardoor kon Yunus Malli van VfL Wolfsburg vanaf een meter of twintig doeltreffend uithalen. De Maansterren drukten evenwel niet door en mochten van geluk spreken dat Rusland haar spaarzame mogelijkheden niet wist af te maken.

Aleksandr Golovin, die naar verluidt gescout werd door Juventus, AS Monaco en enkele Engelse clubs, zag een schot geblokt worden, Yuri Zhirkov mikte na een kort genomen vrije schop over en Fedor Smolov kreeg de beste kans. De voormalig spits van onder meer Feyenoord raakte de bal echter verkeerd en mikte naast.