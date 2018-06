Iniesta zet deur op een kier: ‘Ik sluit niet uit dat ik doorga’

Het is nog onduidelijk of Andrés Iniesta zich na het WK beschikbaar stelt voor Spanje. De 34-jarige middenvelder van Vissel Kobe reist met de nationale ploeg mee af naar Rusland en staat momenteel op dertien doelpunten in 129 interlands.

“Dit WK kan mijn laatste optreden zijn, maar als het toernooi voorbij is, gaan we pas analyseren. We kijken dan ook naar de nieuwe omstandigheden”, doelt de wereldkampioen van 2010 op zijn overstap van Barcelona naar de Japanse competitie. “Ik sluit niet uit dat ik doorga, maar weet ook dat het moeilijk word aangezien ik Barcelona verlaat.”

“Het wordt voor mezelf ook lastig om na het WK nog door te gaan”, lijkt Iniesta te doelen op de reisafstanden. “Maar als het WK voorbij is, zullen we wel zien. We gaan analyseren.” Don Andrés maakte in mei 2006 zijn debuut voor de nationale ploeg en in februari 2007 kwam hij voor het eerst tot scoren voor la Furia Roja.

Naast het WK won Iniesta ook nog tweemaal het EK, het EK Onder-19 en het EK Onder-17 met de nationale ploeg. In dienst van Barcelona kwam de strateeg tot 57 doelpunten en 142 assists in 675 wedstrijden.