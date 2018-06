‘Heksenketel’ overtuigde aanwinst: ‘Wist toen nog niet of het Eredivisie werd’

Stef Nijland heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij De Graafschap. De 29-jarige aanvaller komt transfervrij over van PEC Zwolle en kwam eerder onder andere uit voor FC Groningen, PSV, NEC, Willem II en Brisbane Roar. “Ik had al wat langer contact met trainer Henk de Jong, die wilde graag dat ik naar Doetinchem zou komen”, laat Nijland weten op de clubsite.

De aanvaller vertelt dat het verhaal van de promovendus klopt: “Toen ik een thuiswedstrijd in de play-offs had bezocht wist ik dat ik hier wil spelen. Ik wist toen nog niet of het Eerste- of Eredivisie zou worden, maar dat maakte mij op dat moment helemaal niets uit. Als supporters zo meeleven en er een heksenketel van maken in de Eerste Divisie, hoe moet het dan wel niet tekeergaan op het hoogste niveau.”

Nijland stelt dat het belangrijk is om in een ‘constante fase’ terecht te komen, met veel speelminuten. “Ik begrijp dat mensen denken dat ik de laatste periode wel eens geblesseerd ben geweest, maar dat speelt nu niet. Ik ben fit en door regelmatig te spelen word ik alleen maar fitter. Met mijn ervaring in de Eredivisie kan en wil ik belangrijk zijn voor het team.”

De zoon van Hans Nijland vertelt dat zijn voorkeur ligt in de tweede lijn, als diepgaande middenvelder, ondanks het feit dat hij vaak als spits werd gebruikt: “Ik kan de ballen verdelen en teamgenoten voor de goal zetten. Uiteraard, als het kan, rond ik ook graag zelf af. Ik kan niet wachten tot de voorbereiding begint in Doetinchem, wat dat betreft begint het alweer te kriebelen.”