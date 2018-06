United activeert miljoenenclausule en heeft verdediger binnen

Diogo Dalot is speler van Manchester United. The Mancunians maken via de officiële kanalen melding van de komst van de negentienjarige rechtsback, die voor 22 miljoen euro is overgenomen van FC Porto. Dat bedrag was de gelimiteerde transfersom die de verdediger in zijn contract had staan.

Dalot maakte in 2008 de overstap van Escola de Formação Fintas naar FC Porto en debuteerde in oktober 2017 in het eerste elftal, in de bekerwedstrijd tegen Lusitano. De international van Jong Portugal speelde acht wedstrijden voor os Dragões en daarin was hij goed voor drie assists. Hij had er nog een contract voor één seizoen, met een optie op twee extra jaren.

Dalot moet termijn de opvolger worden van de 33-jarige Antonio Valencia, bij wie de jaren beginnen te tellen. Manchester United neemt deze zomer tevens afscheid van Matteo Darmian, die waarschijnlijk naar Juventus vertrekt. Als alternatief dacht José Mourinho aan Sime Vrsaljko van Atlético Madrid en João Cancelo, die door Internazionale wordt gehuurd van Valencia, maar men kiest met Dalot voor een goedkoper alternatief.

Mourinho spreekt op de clubsite van 'een extreem groot talent': "Hij heeft alle kwaliteiten om een geweldige speler voor de club te worden. Hij is fysiek sterk, tactisch slim en is zeer technisch onderlegd." Dalot zelf kijkt uit naar de samenwerking met Mourinho: "Dit is een gigantische mogelijkheid voor mij. De kans om naar de grootste club ter wereld te komen, was een aanbod dat ik niet kon weigeren."