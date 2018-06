Ayoub deelt opmerkelijk voorval bij Ajax: ‘Het leek wel de rechtbank, man’

Yassin Ayoub maakt deze zomer transfervrij de overstap naar Feyenoord, nadat de middenvelder jarenlang een belangrijke kracht was bij FC Utrecht. Eerder speelde Ayoub ook enige tijd in de jeugdopleiding van Ajax. "Waarom ik weg ben gegaan bij Ajax? Kijk, ik was een etterbakkie", legt de 24-jarige middenvelder uit in gesprek met FunX.

Ayoub haalt een voorval aan waarbij iemand gewond raakte. "Na de training kwamen we in de kleedkamer en gingen we met de lichten uit alles gooien naar elkaar. Wat er ook lag. Taart, schoenen, bidons, alles werd gegooid naar elkaar. Een dag later gebeurde precies hetzelfde. Blijkbaar had iemand een lichte hersenschudding gekregen", vertelt Ayoub, die net als de rest van de ploeg op het matje werd geroepen.

"Er werd gezegd: 'Jullie worden voor twee weken geschorst en daarna gaan we kijken wat het proces gaat worden.' Het leek wel de rechtbank, man. Ik was veertien, ik had geen besef." Ayoub werd geconfronteerd met het verhaal dat iemand had gezegd dat hij en nog iemand het slachtoffer ook nog had bedreigd. "Daar klopte helemaal niets van. Achteraf hoorde ik dat die ouders hebben gezegd: 'Als jullie die jongens niet wegsturen, doen wij aangifte bij de politie.'"

Uiteindelijk vertrok Ayoub bij de Amsterdamse club. De middenvelder vertelt dat hij destijds tussen twee clubs kon kiezen: "Ik was overtuigd van mezelf en wilde hoe dan ook profvoetballer worden. Na Ajax waren er genoeg clubs die me wilden hebben. Ik moest kiezen tussen FC Utrecht en AZ. Mijn gevoel lag meer bij Utrecht, omdat ze meer moeite deden om me binnen te halen."