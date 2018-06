Pellegrini geeft geen transfersom uit en heeft eerste versterking binnen

Manuel Pellegrini heeft zijn eerste aanwinst als manager van West Ham United binnen. The Hammers hebben zich namelijk versterkt met Ryan Fredericks. De rechtsback had een aflopend contract bij het gepromoveerde Fulham.

De 25-jarige verdediger komt uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur, maar kwam niet verder dan vier wedstrijden in het eerste elftal van the Spurs. Hij werd verhuurd aan Brentford, Millwall en Middlesbrough en via Bristol City kwam Fredericks in de zomer van 2015 terecht bij Fulham.

“Het is geweldig dat de deal rond is. We spraken al een tijdje met elkaar en nu is het gelukt. Ik ben buzzing om hier te zijn”, reageert Fredericks. “West Ham is een van de grootste clubs in de Premier League en ik weet zeker dat ik veel van Pellegrini kan leren.”