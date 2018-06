VVV verlengt met ‘ervaren, herkenbare’ pupil; Hunte gaat vertrekken

Roel Janssen speelt ook de komende twee seizoenen bij VVV-Venlo, zo melden de Limburgers dinsdagavond. Zijn aflopende contract is verlengd, zodat de verdediger ook de komende jaargangen bij VVV te aanschouwen is. VVV sprak ook met Torino Hunte over een contractverlenging, maar intussen is duidelijk geworden dat de toekomst van de aanvaller elders ligt.

Vanaf zijn vakantieadres reageert Janssen verheugd op zijn contractverlenging: “Heerlijk om nog minstens een jaar met VVV-Venlo in de Eredivisie te spelen. Dat kan eigenlijk niet beter. Ik ben blij en tevreden met deze contractverlenging.” Ook Manager Voetbal Stan Valckx is blij: “Roel heeft natuurlijk de nodige ervaring en het is mooi om ervaren verdedigers in de selectie te hebben. Dat hij blijft is goed voor de herkenbaarheid naar onze supporters.”

Janssen zegt op de clubsite vooral uit te kijken naar de duels met promovendus Fortuna Sittard. De verdediger speelde zelf namelijk vijf seizoenen in Sittard: “Absoluut leuk om weer tegen hen te kunnen spelen en dan ook nog in de Eredivisie. Al heb ik natuurlijk niet zo’n beste herinnering aan de wedstrijd in ons kampioensjaar tegen Fortuna. Toen kreeg ik rood.”