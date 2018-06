‘Depay persoonlijk rond met AC Milan; 4,5 miljoen euro per seizoen’

Memphis Depay heeft een persoonlijk akkoord bereikt met AC Milan, zo meldt Rai Sport dinsdag. Naar verluidt zijn speler en club een contract met een looptijd tot medio 2023 overeengekomen, waarbij de Oranje-international ongeveer 4,5 miljoen euro per seizoen gaat verdienen. Milan lijkt hiermee stadsgenoot Internazionale af te troeven.

Trainer Gennaro Gattuso, die maandagavond aanwezig was bij de oefeninterland tussen Italië en Nederland (1-1), had volgens de Italiaanse media al groen licht gegeven voor de komst van Depay en nu zou de aanvaller op grote lijnen akkoord zijn met de club uit Milaan. Het blijft echter de vraag of de Italianen aan de eisen van Olympique Lyon kunnen voldoen.

De Italiaanse grootmacht moet daarnaast, vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels, vrezen voor Europese uitsluiting. Het is nog niet bekend hoe hoog het transferbudget voor volgend seizoen zal zijn. Lyon wil naar verluidt minstens veertig miljoen euro zien voor Depay, die nog vastligt tot medio 2021. De Fransen betaalden Manchester United anderhalf jaar geleden zestien miljoen euro.

Afgelopen seizoen imponeerde Depay door namens zijn club Lyon 22 keer te scoren en 17 assists af te leveren. In de laatste speelronde produceerde Depay zelfs een hattrick tegen OGC Nice (3-2), waardoor les Gones volgend seizoen verzekerd zijn van Champions League-voetbal. Ook Internazionale heeft interesse in de aanvaller, maar Milan zou nu dus beet hebben.