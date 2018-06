‘Andrés Iniesta zei altijd tegen me op het veld: ’Je bent irritant!‘’

Antonio Mateu Lahoz is een van de scheidsrechters die op het WK actief zal zijn. De ervaren arbiter staat de laatste dagen vanwege zijn uitverkiezing, net als bij Björn Kuipers in Nederland, in de schijnwerpers in Spanje. In gesprek met El Protagonista praat de Spaanse leidsman over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de klasse van Andrés Iniesta.

De Spaans international heeft Barcelona inmiddels ingeruild voor het Japanse Vissel Kobe en als voetballiefhebber baalt Lahoz daar stevig van, ook al had hij soms wat akkefietjes met de routinier op het veld. “Die grootse Spaanse burger ga ik echt missen, ook al was hij de speler bij wie ik me het minst comfortabel voelde”, vertelt Lahoz.

“Hij was de enige die zich ergerde aan mijn positionering op het veld. Iniesta zei altijd tegen me op het veld: ‘Je bent irritant, Mateu!’ En ik antwoordde altijd: ‘Maar jullie zijn een lastige ploeg om te fluiten.’ Dat is ook zo. Het is moeilijk bij de ploeg van Barcelona om je correct te positioneren. Maar uiteindelijk is me dat wel heel vaak gelukt”, concludeert de scheidsrechter.