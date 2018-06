‘Kluivert net als Guti op gesprek bij Schotse promovendus’

Patrick Kluivert zou in beeld zijn om de nieuwe manager te worden van St. Mirren. Het Schotse STV News meldt dat de voormalig Oranje-international kandidaat is om aan de slag te gaan bij de club die afgelopen seizoen kampioen werd van het tweede niveau in Schotland. Kluivert zou binnenkort op gesprek gaan.

De voormalig assistent-bondscoach van het Nederlands elftal werd na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain, waar hij fungeerde als technisch directeur, al veelvuldig gelinkt aan verschillende clubs. Zo zouden West Bromwich Albion en Oxford United in het recente verleden hebben gedacht aan de oud-spits van onder meer Barcelona en AC Milan.

St. Mirren is momenteel op zoek naar een opvolger van Jack Ross, die zich vorige maand meldde bij Sunderland. De Schotse promovendus heeft ook al gesproken met andere geïnteresseerde trainers, zoals Jim McIntyre, Oran Kearney, Guti, momenteel actief bij de Onder-19 van Real Madrid, Gary Caldwell en Alan Stubbs.