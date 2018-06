FC Utrecht is Manchester City te snel af: ‘Je kan hem vergelijken met Mertens’

FC Utrecht maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat het zich heeft verzekerd van de diensten van Othmane Boussaid. De aanvallende middenvelder, die door zijn nieuwe club wordt omschreven als een ‘Belgisch toptalent’, heeft in de Galgenwaard zijn handtekening gezet onder een driejarig contract, met een optie voor een extra seizoen.

Boussaid komt over van het ter ziele gegane Lierse SK, waar hij in het seizoen 2016/17 zijn debuut maakte. De achttienjarige jeugdinternational had meerdere opties, aangezien onder meer Manchester City hengelde naar zijn diensten. FC Utrecht is er met hulp van scout Stefaan Tanghe en hoofd scouting Alje Schut echter in geslaagd om Boussaid ervan te overtuigen om voor de Eredivisie te kiezen.

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is blij met de komst van het talent: “Othmane is erg talentvol en enorm ambitieus. Je kan hem vergelijken met Dries Mertens, niet heel lang maar hij heeft een enorme drive, snelheid en is technisch zeer vaardig”, vertelt hij. De verwachting is dat de aanwinst mee zal trainen met het eerste, maar voorlopig zijn wedstrijden zal spelen bij Jong FC Utrecht.

“We hebben er echter alle vertrouwen in dat een speler met zijn kwaliteiten en potentie snel te zien is in wedstrijden van het eerste elftal van FC Utrecht.” Boussaid is overigens niet de eerste speler die Lierse deze zomer inruilt voor Utrecht, aangezien eerder ook voormalig PSV-talent Yassin Nasser en Mehdi Lemaire werden opgepikt uit de inboedel van de Belgische club.