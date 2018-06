PEC Zwolle hevig gelinkt aan spelers uit Eindhoven, Rotterdam en Reading

PEC Zwolle is al druk bezig met het vormgeven van de selectie voor volgend seizoen. De Blauwvingers zijn bijvoorbeeld al enkele maanden bezig om Mike van Duinen over te nemen van Excelsior, zo meldt Voetbal International, maar de clubs kunnen geen akkoord bereiken. Zwolle overweegt over te schakelen op plan-B.

Technisch directeur Gerard Nijkamp laat aan het weekblad weten dat de Eredivisionist niet lang zal wachten op de komst van Van Duinen: "We hebben ook nog een plan-B achter de hand. Als er op korte termijn geen duidelijkheid komt, zullen wij door moeten schakelen. We willen bijtijds de selectie op orde hebben voor het volgende seizoen."

De verwachting is dat de komst van Kenneth Paal binnenkort wel wereldkundig kan worden gemaakt. De linksback zal worden gehuurd van PSV. Ook Joey van den Berg wordt gelinkt aan de Zwollenaren. De middenvelder, momenteel onder contract bij het Engelse Reading, zou overwegen om terug te keren bij de club uit Overijssel, waar hij eerder al enkele jaren onder contract stond.

Nijkamp stelt echter dat het verhaal 'een beetje uit zijn verband is getrokken': "Voorzitter Adriaan Visser zat onlangs samen met Joey bij een uitzending van De Tafel van Kees. Natuurlijk ging het ook over Joey's situatie in Engeland. Het klopt echter niet dat we hem een aanbieding hebben gedaan. Hij heeft nog een contract in Engeland, dat kunnen wij helemaal niet betalen. Natuurlijk zou hij met zijn ervaring en instelling een meerwaarde kunnen zijn. Het is echter op dit moment niet aan de orde."