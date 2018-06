Stegeman winkelt bij Heracles: ‘Eerste Divisie wordt soort halve Eredivisie’

Roland Baas vertrekt na een jaar weer bij Heracles Almelo om het een trede lager te proberen. Go Ahead Eagles maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen namelijk melding van de komst van de 22-jarige linksback, die in Deventer wordt herenigd met trainer John Stegeman. Baas heeft op de Adelaarshorst voor één seizoen getekend.

De verdediger overtuigde Stegeman vlak voor de winterstop en stond in de tweede seizoenshelft geregeld in de basis in Almelo: “Hij gaf mij veel vertrouwen. Ook in de gesprekken die ik met hem en de clubleiding voerde over een transfer naar Go Ahead Eagles kwam dat vertrouwen terug. Voor mij is dat belangrijk om te kunnen doen waar ik goed in ben”, legt Baas zijn keuze uit.

De back, die zijn loopbaan begon bij FC Groningen, verwacht een mooi seizoen in de Jupiler League en geeft aan dat Go Ahead in ieder geval moet strijden voor een play-off-plek: “Maar daar moeten we zeker niet te makkelijk over denken. De Eerste Divisie is komend seizoen een soort halve Eredivisie, dus het wordt sowieso een kwestie van er vol voor gaan. Zelf hoop ik veel te spelen en zo mijn bijdrage te leveren aan een mooi seizoen.”