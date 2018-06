Unai Emery pikt eerste Arsenal-aanwinst op bij Juventus

Stephan Lichtsteiner vervolgt zijn loopbaan bij Arsenal, zo maken the Gunners dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Zwitserse rechtsback komt transfervrij over van Juventus, de club waar hij de afgelopen zeven jaar onder contract stond, en zal zich per 1 juli aan de Londenaren verbinden.

De 34-jarige rechtsback was al langer in beeld bij de Londense club, maar zou door zijn transfervrije status een nog belangrijker transferdoelwit zijn geworden. Lichtsteiner, die sinds 2011 in 250 duels voor Juventus 14 keer heeft gescoord, heeft met de Italiaanse topclub in totaal zeven landstitels gepakt en vier keer de winst van de Coppa Italia gevierd.

Emery is blij met zijn eerste aanwinst bij Arsenal, zo laat de manager weten op de clubsite: "Stephan brengt veel ervaring en leiderschap met zich mee naar Arsenal. Hij is een speler met geweldig veel kwaliteit. Daarnaast is hij erg positief en heeft een vastberaden karakter. Stephan zorgt ervoor dat Arsenal zowel binnen als buiten het veld er sterker op wordt."

Lichtsteiner zef spreekt van een 'grote uitdaging': "Dit is een mooi project. Een project om weer in de Champions League terecht te komen. Het is moeilijk om te zien dat Arsenal niet in de Champions League speelt, zeker als je kijkt naar de spelers, de club, het stadion… Ik hoop dat ik hier, ook met Emery, veel geweldige dingen ga neerzetten", aldus de 98-voudig international van Zwitserland.