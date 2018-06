FC Utrecht laat verdediger na jaar naar Duitsland gaan: ‘Kan zich laten zien’

Dario Dumic zal aankomend seizoen niet het shirt van FC Utrecht dragen. De Domstedelingen maken dinsdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend dat de verdediger uit Bosnië en Herzegovina op huurbasis de overstap maakt naar de Duitse tweedeklasser Dynamo Dresden. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

“Voor Dario is het noodzakelijk om meer minuten te kunnen maken om zijn plek bij het nationale team van Bosnië en Herzegovina te behouden. Dit perspectief kan Dynamo Dresden hem op dit moment meer bieden dan FC Utrecht”, legt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam uit. “De tweede Bundesliga is een sterke competitie waarin hij zichzelf kan laten zien. Wij wensen Dario erg veel succes het komend seizoen bij zijn nieuwe club.”

Dumic maakte vorig jaar zomer de overstap van NEC naar FC Utrecht en tekende in de Galgenwaard een contract tot medio 2021. Een onverdeeld succes werd zijn eerste seizoen in de Domstad echter niet en hij kwam het afgelopen jaar tot slechts achttien wedstrijden in het eerste van FC Utrecht, terwijl hij ook drie duels meedeed bij de beloften. In Dresden hoopt Dumic nu wel uit te kunnen groeien tot een basiskracht.