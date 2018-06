Excelsior strikt derde aanwinst: ‘Dat ik hem ken van Feyenoord hielp mee’

Maarten de Fockert zet zijn handtekening onder een contract bij Excelsior, zo meldt de club uit Rotterdam maandagmiddag via de officiële kanalen. De 23-jarige doelman is afkomstig van sc Heerenveen en genoot zijn opleiding in de jeugd van Feyenoord. De Fockert tekent een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen, zo maakt Excelsior bekend.

"Toen ik bij Jong sc Heerenveen speelde, ben ik Ronald Graafland een aantal keer tegengekomen’’, vertelt Maarten de Fockert op de site van zijn nieuwe werkgever. “We hebben het toen ook wel eens gehad over een eventuele overgang. Nu die kans zich voordeed, heb ik gekozen voor Excelsior. Ik heb een goed gevoel bij de club."

“Dat ik hem nog ken uit onze tijd bij Feyenoord hielp mee, maar het was vooral het verhaal van Graafland als keeperstrainer van Excelsior en de plannen die de club heeft, die mij aanspraken”, aldus de doelman, die zegt niet altijd de juiste keuzes te hebben gemaakt: “De keuzes die je maakt, pakken soms minder uit en het was soms frustrerend dat ik in de afgelopen seizoenen minder minuten maakte, maar ik ben in die jaren wel een betere keeper geworden.”

De Fockert kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: “Als je ziet hoe de club zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, dan kun je alleen maar concluderen dat ze het goed hebben gedaan. Ik weet dat wij het met SC Heerenveen altijd lastig hadden als we hier naartoe moesten.” De Fockert is na Jerdy Schouten en Denis Mahmudov de derde nieuwe speler in de selectie van Excelsior.