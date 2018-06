‘Qua speler zie ik in Frenkie de Jong een goede nummer zes voor dit Oranje’

Na remises tegen Slowakije en Italië zit het seizoen voor Oranje erop. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman liet in de laatste twee interlands geen verpletterende indruk achter. Volgens Kenneth Perez is Frenkie de Jong de aangewezen persoon om het huidige Nederlands elftal aan het voetballen te krijgen.

“Qua speler zie ik in De Jong een hele goede nummer zes voor dit Oranje. Met Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt heb je genoeg verdedigende kracht. De Jong is iemand die het voetbal heel makkelijk van de ene kant naar de andere kant brengt, zeg maar”, zegt Perez tegenover FOX Sports. De Jong moest het slot van het seizoen aan zich voorbij laten gaan wegens een enkelblessure.

“Hij lijdt heel weinig balverlies. Ik zie hem op termijn uitgroeien tot de ideale nummer zes van dit Nederlands elftal”, vervolgt de Deense analist. In zijn ideale Oranje zou er tevens plaats zijn voor Kenny Tete. “Ik vind hem een goede rechtsback, hij heeft de snelheid om dingen te herstellen. Het enige waar ik aan twijfel, is het aanvallende gedeelte.”

“Maar ik heb nu Hans Hateboer en Daryl Janmaat gezien en zij doen dat niet significant beter. Met de huidige staat van het Nederlands elftal is het belangrijk om eerst goed te staan en dan heb je een De Jong om het spel te maken”, concludeert Perez. Oranje gaat in september verder met de oefeninterland tegen Peru en de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk.