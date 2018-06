‘Ernstige zorgen’ over Oranje: ‘Op deze manier kun je van niemand winnen’

Oranje sloot seizoen 2017/18 af met twee remises tegen Slowakije en Italië. De formatie van bondscoach Ronald Koeman liet de oefeninterlands, die allebei in 1-1 eindigden, geen verpletterende indruk achter. Arno Vermeulen, chef voetbal bij de NOS, is niet hoopvol gestemd over de nabije toekomst van Oranje.

“Ik ben er niet positiever op geworden. Sterker nog: ik maak me ernstige zorgen. Ik had de hoop dat er, na de zege op Portugal en de goede tweede helft tegen Engeland, een soort van basis zou zijn. Dat Nederland niet meer door de ondergrens zou zakken. Dat je op een goede dag zou kunnen winnen van een topland en dat je op een mindere dag toch van een minder land zou kunnen winnen”, zegt Vermeulen tegenover de NOS.

“Maar we hebben twee eerste helften gezien die zó slecht waren... Op deze manier kun je van niemand winnen. Er is geen ondergrens meer bij Nederland”, vervolgt hij. Vermeulen stelt dat Oranje bij rust al met 3-0 achter had kunnen staan tegen Italië. “Verder heb ik heel weinig gezien van het systeem dat bondscoach Ronald Koeman zou willen spelen. Het blijft onwennig. Er is niets te zien van automatismen, er zijn alleen misverstanden.”

In september gaat Oranje verder met de oefeninterland tegen Peru en de eerste wedstrijd tegen Frankrijk in de Nations League. “Ik zou niet rustig slapen als ik Koeman was”, benadrukt Vermeulen. “Koeman zal in ieder geval niet dezelfde fout maken als Dick Advocaat in de WK-kwalificatie en op de aanval gaan spelen. Maar zeker is wel: de tegenstanders in de Nations League, naast Frankrijk ook Duitsland, zijn van een niveau waar Nederland nog lang niet bij in de buurt komt.”