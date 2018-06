‘Als Real Madrid Ödegaard terughaalt en speeltijd geeft, is dat natuurlijk goed’

Na anderhalf jaar bij sc Heerenveen keert Martin Ödegaard komende zomer terug bij Real Madrid. Volgens Lars Lagerbäck, bondscoach van Noorwegen, gaat de negentienjarige middenvelder zich ontwikkelen tot een speler van wereldklasse. “Hij doet het steeds beter”, zegt de 69-jarige oefenmeester in gesprek met Goal.

“Hij heeft heel veel potentie en is een van de meest technisch begaafde spelers die ik ooit heb gezien. Met meer ervaring kan hij uitgroeien tot een speler van wereldklasse”, zegt Lagerbäck, die Ödegaard bij de nationale ploeg van Noorwegen onder zijn hoede heeft. De Noren wonnen zaterdag zonder Ödegaard met 2-3 van IJsland. De middenvelder moest het slot van het seizoen aan zich voorbij laten laan wegens een gebroken middenvoetsbeentje.

“Het is moeilijk te zeggen waar hij moet spelen. Het is altijd belangrijk om aan spelen toe te kunnen komen, in het bijzonder voor jonge spelers”, vervolgt de bondscoach van Noorwegen. “Maar als Real Madrid hem terughaalt en speeltijd geeft, is dat natuurlijk ook goed. Het is een dilemma, een moeilijk beslissing. De speler moet altijd zelf de beslissing nemen. Als ze mij om advies vragen, zeg ik altijd dat ze voor een realistische keuze moeten gaan. Maar deze beslissing moet Martin zelf nemen.”

“Hij is nog jong. In de basiself van Real komen is natuurlijk lastig, ook omdat hij pas negentien is. Hij heeft daardoor nog wel veel tijd”, stelt Lagerbäck, die komende zomer niet van de partij zal zijn op het WK. “Het is moeilijk te voorspellen wie dit toernooi gaat winnen. Er zijn veel teams met dezelfde kwaliteiten en talent. Frankrijk is een van die ploegen en zij hebben zeker de kans om het WK te winnen.”