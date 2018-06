De Jong aangewezen als opvolger Ziyech: ‘Hij kan hem naar de kroon steken’

Het is aannemelijk dat Hakim Ziyech Ajax komende zomer gaat verlaten. Volgens David Endt hoeven de Amsterdammers niet de transfermarkt op om een opvolger voor de Marokkaans international binnen te halen. In onderstaande video legt de voormalig teammanager van Ajax uit waarom Frenkie de Jong de ideale opvolger van Ziyech is.