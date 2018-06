Strootman ziet Ajax-duo graag komen: ‘Ze moeten hard werken’

Hakim Ziyech en Justin Kluivert lijken allebei op weg naar de uitgang bij Ajax en AS Roma is voor beide spelers een gegadigde. Als de twee Ajacieden inderdaad naar de Italiaanse hoofdstad verhuizen, zullen zij volgend seizoen samenspelen met Kevin Strootman. De Oranje-international weet niet precies wat er waar is van alle geruchten, maar gaat ervan uit dat de twee een versterking zullen vormen als het inderdaad van een transfer komt.

“Ik weet niet hoe dat verder gaat, je hoort veel in de media, maar ik heb daar met niemand van de club over gesproken. We zullen zien, het zijn welkome versterkingen, spelers met veel kwaliteiten. Ik zal ze met open armen ontvangen als ze hierheen komen”, vertelde hij na de in een 1-1 gelijkspel geëindigde interland tussen het Nederlands elftal en Italië voor de camera’s van Voetbal Inside.

Strootman maakte zelf vijf jaar geleden met zijn transfer van PSV naar i Giallorossi de overstap van de Eredivisie naar de Serie A en weet wat er gevraagd wordt op de Italiaanse velden: “Of ze zich moeiteloos kunnen aanpassen? Ze zullen er hard voor moeten werken, wat ik hoor van de jongens van Ajax zijn het ook spelers die allebei hard werken. Dat is de basis en dat is ook wat nodig is.”

Strootman denkt dat zowel Ziyech als Kluivert de voetballende capaciteiten hebben om een meerwaarde te vormen voor de verliezend halvefinalist van het afgelopen seizoen van de Champions League: “Dat ze heel veel kwaliteiten hebben is logisch, anders meldt een club als Roma zich ook niet. Onze technisch directeur (Monchi, red.) weet wat we nodig hebben, we zullen zien of het rond komt.”