‘Ik weet niet of dit consequenties heeft voor mijn toekomst bij Oranje’

Hans Hateboer begon maandagavond met hoge verwachtingen aan de interland in en tegen ‘zijn’ Italië, maar de verdediger van Atalanta speelde een zwakke eerste helft en moest zich vlak voor rust laten vervangen wegens een vinger uit de komt. De rechtsback gaf na de in een 1-1 gelijkspel geëindigde wedstrijd in gesprek met Voetbal Inside aan meer te hebben verwacht van zijn tweede optreden in het oranje.

“Natuurlijk denk je eraan dat je hier speelt, je wil zo’n laatste wedstrijd in Italië goed afsluiten en dan merk je tijdens de wedstrijd dat je er niet lekker in zit. Het was gewoon slecht vandaag, daar moeten we heel eerlijk in zijn. Dat weet ik ook van mezelf, het moet gewoon beter. Soms heb je zo’n dag en dat moet niet te vaak gebeuren”, was hij na afloop eerlijk over zijn eigen spel.

Hateboer keek al geruime tijd uit naar het treffen in het Allianz Stadium en ging het duel in als een soort ‘thuiswedstrijd’. De vleugelverdediger weet nog niet of zijn matige optreden gevolgen zal hebben voor de Nations League, die na de zomer van start gaat: “Ik weet niet of dit consequenties heeft voor de toekomst, dat weet je natuurlijk nooit. Volgend seizoen moet ik gewoon weer presteren en dan moet het zeker beter dan vandaag.”