Elia staat open voor transfer: ‘Je speelt voor vierduizend, zesduizend man’

Sampdoria en Atalanta zouden maandagavond tijdens de oefeninterland tussen Italië en Nederland (1-1) op de tribune hebben gezeten voor Eljero Elia. De 31-jarige vleugelaanvaller werd in een eerder stadium al gelinkt aan een overstap naar Wolverhampton Wanderers. In gesprek met Voetbal Inside geeft Elia toe dat hij niet onwelwillend tegenover een vertrek bij Medipol Basaksehir staat.

“Ik sta voor alles open. Het maakt niet uit waar ik naartoe ga, als ik maar in een voetballend team terechtkom. Of Basaksehir me laat gaan of niet, zie ik wel. Je wil altijd op een hoger niveau spelen. Het is niet leuk als je bij Basaksehir komt en je speelt voor vierduizend, zesduizend man”, zegt Elia, wiens contract in Istanbul nog loopt tot medio 2019. Afgelopen seizoen kwam hij tot 32 wedstrijden voor de nummer drie van de Turkse Süper Lig, waarin hij acht keer scoorde en vijf assists leverde.

“Maar dat wist ik van tevoren. Ik heb met mijn volle verstand voor drie jaar getekend. Ik heb gewoon voor zekerheid gekozen”, vervolgt de vleugelaanvaller. Hij vindt het naar eigen zeggen prettig om een week met Oranje op pad te zijn. “Weinig jongens bij Basaksehir spreken Engels, de meeste spelers spreken Turks of Spaans. Er is dus weinig communicatie. Dan kom je bij Oranje, dan kan je gewoon jezelf zijn en Nederlands praten.”

“Natuurlijk is het leuk, ik heb genoten en ze behandelen me goed. Ze hebben veel respect”, zegt Elia over afgelopen seizoen bij Medipol Basaksehir. Hij verruilde Feyenoord een jaar geleden voor een avontuur in Turkije. Eerder speelde Elia voor Southampton, Werder Bremen, Juventus, Hamburger SV, FC Twente en ADO Den Haag.