Guardado: ‘Ik heb twintig foto’s met Messi en op iedere foto heeft hij de bal’

Andrés Guardado heeft grote bewondering voor Lionel Messi. Als speler van Valencia, Real Betis en de nationale ploeg van Mexico stond de middenvelder al regelmatig tegenover de aanvaller van Barcelona en Argentinië. Guardado is er trots op dat hij verschillende keren op het veld heeft gestaan met de Argentijn.

“Messi is een ijkpunt in het voetbal. Hij is voor mij de beste ooit”, zegt de ex-speler van PSV in een interview met AS. “Ik ben trots dat ik mijn kleinkinderen later kan vertellen dat ik in het tijdperk Messi speelde. Dat is een van de grootste dingen die voetbal mij gegeven heeft. Er zijn ongeveer twintig foto’s van mij met Messi en op iedere foto heeft hij de bal.”

Messi zegt in een interview met Paper Magazine dat hij zichzelf niet ziet als de beste ter wereld. “Ik beschouw mezelf niet als de beste, ik ben slechts een van de vele spelers. Op het veld zijn we allemaal gelijk als de wedstrijd begint", aldus de Argentijns international, die het op het WK in de groepsfase met zijn land opneemt tegen Kroatië, IJsland en Nigeria.