‘Ik vind Vincent technisch even sterk als Kevin De Bruyne en Eden Hazard’

In België gaat het de laatste dagen vooral over Vincent Kompany. De 32-jarige verdediger liep in de oefeninterland tegen Portugal (0-0) een liesblessure op, maar werd desondanks door bondscoach Roberto Martínez opgenomen in de Belgische WK-selectie. Timmy Simons vindt het niet meer dan logisch dat Kompany ‘gewoon’ deel uitmaakt van de ploeg van de Rode Duivels.

“Vergis je niet in Kompany: Vincent kan een balletje wegleggen waarvan je denkt: wauw, dat is fantastisch. In een wedstrijd tegen Roemenië wipte hij de bal omhoog en verstuurde hij met een volley een lange pass richting flank. Ik zou daar nooit aan denken”, zegt de 41-jarige Simons, die net zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen. De middenvelder, die vijf jaar voor PSV speelde, kwam gedurende zijn loopbaan tot 94 interlands.

“Vincent is een verdediger, maar hij is geen pure verdediger. Hij kan ook voetballen, hij kan alles. Ik wou dat ik zijn kwaliteiten had, dan kon ik ook eens iets zots doen. Ik vind Vincent technisch even sterk als Kevin De Bruyne en Eden Hazard”, vervolgt Simons, die wel kan verklaren waardoor Kompany met zoveel blessureleed kampt. “Door de belasting. Je mag niet onderschatten hoe zwaar zijn lichaam belast wordt.”

“En het kan ook te maken hebben met de jonge leeftijd waarop Vincent doorbrak op topniveau. Hij was zestien, zeventien en hij was nog niet helemaal volgroeid. Dan kun je daar later last van krijgen”, stelt de middenvelder, tot afgelopen seizoen speler van Club Brugge. “We moeten daar inderdaad eerlijk in zijn: op de bank zitten geen jongens van het kaliber-Kompany. Het is niet omdat je geen aanvoerder bent dat je niet belangrijk kunt zijn of je verantwoordelijkheid niet kunt nemen. In een groep heb je altijd vier of vijf jongens die de kar trekken. Altijd. Want alleen haal je het nooit.”