‘Löw liet Sané afvallen vanwege angst voor onenigheid in WK-selectie’

De grootste verrassing in de definitieve Duitse WK-selectie is het ontbreken van Leroy Sané. Volgens de officiële lezing verkoos bondscoach Joachim Löw Julian Brandt van Bayer Leverkusen boven de vleugelaanvaller van Manchester City. Maar The Sun weet te melden dat Sané vanwege zijn gedrag geen deel uitmaakt van de WK-selectie van Duitsland.

Het gedrag van Sané zou de laatste tijd behoorlijk veranderd zijn, nadat hij de Premier League won met Manchester City en verkozen werd tot PFA Young Player of the Year. Andere spelers zouden zich daaraan ergeren en Löw zou dus onenigheid in die Mannschaft riskeren als hij Sané wel had opgenomen in zijn selectie. De aanvaller speelde afgelopen week nog 67 minuten mee in de met 2-1 verloren oefeninterland tegen Oostenrijk.

Daarin speelde Sané teleurstellend, maar de aanvaller werd desondanks getipt als een van de mogelijke smaakmakers van het WK. Volgens BILD heeft ook de beslissing van Sané om de Confederations Cup over te slaan meegespeeld in de beslissing van Löw om hem nu te passeren. De 22-jarige buitenspeler liet dat toernooi vorige zomer schieten ten gunste van een niet-urgente ingreep aan de neus, die ook later uitgevoerd had kunnen worden.

Daarbij komt volgens de Duitse boulevardkrant dat Sané niet zijn uiterste best zou doen op de trainingen van die Mannschaft, terwijl hij tot dusver niet heeft weten te overtuigen in interlands. In twaalf interlands wist de aanvaller voorlopig tot één assist te komen. Zonder Sané oefent Duitsland komende vrijdag nog tegen Saudi-Arabië, alvorens het WK op 17 juni begint met een wedstrijd tegen Mexico. Verder neemt de ploeg van Löw het in de groepsfase op tegen Zweden en Zuid-Korea.