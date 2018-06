‘Ze zullen niet denken: zo, in Nederland hebben ze hun niveau opgekrikt’

Dankzij een slotoffensief wist Oranje nog een gelijkspel uit het vuur te slepen in de oefeninterland tegen Italië. Net als het duel met Slowakije, afgelopen donderdag, eindigde het treffen in Turijn in een 1-1 gelijkspel, door doelpunten van Simone Zaza en Nathan Aké. De formatie van Ronald Koeman wist echter niet te overtuigen en de Nederlandse ochtendkranten constateren dat de progressie nu uitblijft.

“Nee, als Antoine Griezmann & co straks in de september de dvd's van de oefenduels van Oranje bekijken, zullen ze bij de Franse ploeg niet denken: zo, in Nederland hebben ze hun niveau twee, drie tandjes opgekrikt”, schrijft het Algemeen Dagblad. De krant stelt dat het een ‘kwestie van kwaliteit’ is en wijst naar het middenveld en de backposities. “Hoeveel spelers heeft Oranje daar die het spel kunnen dicteren in heel kleine ruimtes? Die in één, hooguit twee handelingen iemand vrij kunnen spelen en bij wie de eerste blik altijd vooruit is gericht?”

“Davy Pröpper, die zou je dat nog toevertrouwen. Maar voor de rest. Ook Georginio Wijnaldum viel vanavond bepaald niet voor het eerst tegen. Zoveel simpel balverlies”, vervolgt het dagblad. De spoeling qua vleugelverdedigers is ook dun, zo constateert de krant. “Dat Oranje aan de zijkanten geen Joshua Kimmich heeft of een Kyle Walker, oké, soit. Maar Daryl Janmaat, Hans Hateboer, Kenny Tete, daar gaat veel te weinig vanuit. Misschien dat Rick Karsdorp, áls ie weer fit wordt, iets kan doen in die rol.”

Volgens De Telegraaf rechtvaardigde het spel van Oranje in Turijn het feit dat de ploeg van Koeman niet aanwezig is op het WK. “Het Nederlands elftal bakte er zowel met als zonder bal heel weinig van gisteravond in het Juventus-stadion”, stelt de krant. “Met al die verdedigers en het defensieve systeem zou Oranje een onneembare vesting moeten zijn, maar dat was dus allerminst het geval. Dit geeft te denken. Bondscoach Koeman bouwt hier sinds zijn aanstelling namelijk zijn Nederlands elftal op.”

De Volkskrant zag Oranje ‘verder door de ondergrens zakken’. “Waar de kelder van het flatgebouw bereikt leek na het missen van het EK 2016 en het WK 2018 blijkt er voor het Nederlands elftal nog een etage lager te zijn”, concludeert het dagblad, dat van ‘een eerste helft om te huilen’ spreekt. “Op wie kan Koeman bouwen? Vooralsnog op niemand. Misschien alleen op doelman Jasper Cillessen die zijn ploeg een paar keer voor erger behoedde gisteravond.”

“Wat de veldspelers betreft geldt: wie de ene interland uitblinkt behoort de volgende steevast tot het groepje tobbers. Niemand uitgezonderd”, vervolgt de Volkskrant. “Koeman had stiekem gehoopt inmiddels tot een min of meer vaste kern te zijn gekomen. Verdedigers Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, middenvelder Wijnaldum en aanvallers Memphis Depay en Ryan Babel zo noteerde hij daarvoor de voorbije week voorzichtig in zijn hoofd.”

Trouw vraagt zich af wat Koeman is opgeschoten met het rouleren in de oefeninterlands. “De zege op Portugal mocht als een opsteker gelden, maar wat donderdag bij Slowakije al werd aangetoond, werd maandag bevestigd: dat was een nogal vertekenende wedstrijd geweest. De Portugezen hadden veel ruimte geboden, dan kan elke ploeg gauw aardig spelen - of dan ziet het er aardig uit”, zo luidt de conclusie. Dankzij een treffer van Aké hield Oranje nog een gelijkspel over aan het bezoek aan Italië. “Koeman koesterde het resultaat zichtbaar, alleszins begrijpelijk in zijn situatie en in deze tijden.”