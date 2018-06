Umtiti wil Griezmann bij Barcelona: ‘Maar we praten er niet over’

Samuel Umtiti zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract bij Barcelona tot medio 2023 en hij hoopt dat Antoine Griezmann op korte termijn hetzelfde doet. De Franse aanvaller wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar het Camp Nou en Umtiti zou het ‘fantastisch’ vinden als zijn landgenoot door de Catalanen wordt overgenomen van Atlétio Madrid.

Griezmann is op de hoogte van de interesse van Barcelona en bevestigde onlangs dat hij nog voor de start van het WK laat weten waar hij volgend seizoen speelt. Wat Umtiti betreft is Griezmann welkom bij Barcelona. “Ik praat veel met Griezmann, maar niet over dat onderwerp. We praten over het spelen op de PlayStation, eten en andere dingen, maar niet daar over”, aldus de mandekker van Barcelona tegenover diverse Franse media. “Hij is een geweldige speler en zou ieder team ter wereld beter maken. Als hij wil komen, dan zou dat fantastisch zijn.”

Behalve Griezmann wordt ook Clement Lenglet in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. Umtiti is ook zeer te spreken over de 22-jarige Franse verdediger van Sevilla. “Ik kijk iedere wedstrijd omdat voetbal mijn leven is en ik vind Lenglet een geweldige speler. Je moet aan de clubleiding vragen of Barcelona hem gaat halen, maar ik vind hem een goede speler.”