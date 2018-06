Pogba haalt uit naar criticasters: ‘Niemand levert kritiek op Messi’

Paul Pogba was afgelopen seizoen niet altijd onomstreden bij Manchester United. De 25-jarige middenvelder kreeg de nodige kritiek op zijn spel, maar ook op zijn gedrag buiten het veld. Pogba heeft er nu genoeg van dat hij afgerekend wordt op zijn speelstijl, zo vertelt de Frans international in een interview met France Football.

“Ik ben altijd zo geweest. De dingen die ik heb gewonnen, heb ik op deze manier gewonnen. Het is mijn speelstijl”, stelt Pogba, die ook bij de Franse ploeg de nodige kritiek krijgt. De middenvelder van Manchester United werd tijdens het laatste oefenduel van Frankrijk met Italië (3-1) door een deel van het publiek uitgefloten. “Niemand levert kritiek op Lionel Messi omdat hij wandelt op het veld. Als hij er drie scoort, zeg je dan: Ah, maar hij heeft gewandeld op het veld? Nee.”

“Laten we de maestro Andrés Iniesta als voorbeeld nemen. Hij is een leider van zijn team, maar wordt niet beoordeeld op zijn doelpunten. Ik heb negen goals gemaakt, hij zes”, vervolgt de middenvelder. “Wat zeggen we dan? Dat hij een goed seizoen heeft gehad? We zullen altijd zeggen dat het niet genoeg is. Maar ook voor mij geldt: het is niet mijn rol te scoren.”

“Beoordelen jullie N'Golo Kanté op goals en assists? Nee. Maar hij werd verkozen tot beste Franse speler in het buitenland en beste speler van de Premier League vorig jaar. Omdat hij zijn werk doet en de beste ter wereld is in zijn rol. Daar wordt hij op beoordeeld, op zijn aandeel in het spel, zijn balveroveringen. Zo zou iedereen beoordeeld moeten worden”, stelt Pogba. “Je kan me niet vertellen hoe ik moet spelen.”

“Dat ik hier vandaag ben, komt door wie ik ben. Niemand hoeft me te vertellen hoe ik me moet gedragen. Dit is mijn voetbal, dat is alles. Mensen kunnen er van houden of niet. Ik ga niet leven hoe mensen dat van me willen. Iedereen heeft zijn mening en die respecteer ik. We kunnen niet bij iedereen geliefd zijn. Dat zou perfectie zijn en dat bestaat niet in deze wereld. Ik voel me niet beledigd als iemand zegt: Ik vind jou niks. Dat is je recht”, besluit de Frans international.