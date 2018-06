De Ligt: ‘Als ik bij Ajax niet goed voetbal, dan speel ik daar ook niet’

Matthijs de Ligt werkte maandagavond zijn zevende interland af in het shirt van het Nederlands elftal. De achttienjarige verdediger werd rondom de interland tegen Italië (1-1) in Turijn sterk in verband gebracht met Juventus en hij zou zelfs al een rondleiding hebben gehad op het trainingscomplex van de Italiaanse grootmacht. Eerder werd hij al gelinkt aan clubs als Barcelona, Bayern München en een aantal andere Europese topclubs. De Ligt zegt nog geen keuze gemaakt te hebben over zijn toekomst.

Na de interland met Oranje werd hij door de Italiaanse media gevraagd naar een eventuele overstap naar Juventus. "Ach, ze schrijven maar wat ze willen. Dat doen ze waarschijnlijk toch wel. Ik vind het mooi om mij iedere week met topvoetballers te meten”, reageerde De Ligt vervolgens tegenover het Algemeen Dagblad. Hij zegt nog niet uitgeleerd te zijn bij Ajax. “Ik denk dat ik me daar ook nog kan ontwikkelen. Dat zou in theorie zelfs bij Jong Ajax kunnen.”

De Ligt is niet bang om op te bank te belanden als hij de overstap naar een grotere club maakt. “Als ik bij Ajax niet goed voetbal, dan speel ik daar ook niet. En als ik volgend seizoen of het jaar daarna naar een buitenlandse club ga, dan heb ik ook niet de garantie dat ik ga spelen”, klinkt het. “Ik ga nu op vakantie en dan moet ik alles maar eens op een rijtje zetten en een beslissing nemen.”