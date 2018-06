‘Scouts van twee Serie A-clubs in Turijn op de tribune voor Elia’

Eljero Elia kan Medipol Basaksehir na een seizoen mogelijk alweer verlaten. De 31-jarige buitenspeler heeft zich in de kijker gespeeld bij een aantal clubs uit de Serie A. Volgens De Telegraaf zaten maandagavond in het Allianz Stadion bij de vriendschappelijke interland tussen Italië en Nederland (1-1) scouts van Sampdoria en Atalanta op de tribune.

Het is echter de vraag of de clubs een goede indruk hebben kunnen krijgen van de aanvaller, daar hij slechts de laatste tien minuten van de wedstrijd meespeelde. Volgens het dagblad staat Elia, ondanks dat hij pas een seizoen achter de rug heeft in Istanbul en het daar uitstekend naar zijn zin heeft, open voor een nieuw avontuur. De Oranje-international speelde in het seizoen 2011/12 al in de Serie A, maar zijn periode bij Juventus liep niet zoals hij op voorhand gehoopt had.

Nadat Elia in was doorgebroken bij ADO Den Haag en via FC Twente bij Hamburger SV terecht was gekomen, maakte hij in de zomer van 2011 voor negen miljoen euro de overstap naar Turijn. Verder dan 94 speelminuten in de competitie kwam hij niet. Uiteindelijk vertrok hij al na een seizoen en keerde hij bij Werder Bremen terug in de Bundesliga. Later droeg hij nog de shirts van Southampton en Feyenoord.