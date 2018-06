‘Nedved gaf De Ligt rondleiding op trainingscomplex Juventus’

Juventus heeft rondom de interland van het Nederlands elftal tegen Italië in Turijn de basis gelegd van de mogelijke komst van Matthijs de Ligt. De doorgaans goed ingevoerde sportjournalist Gianluca di Marzio en Sky Italia melden dat de Italiaanse grootmacht serieuze interesse in de talentvolle verdediger heeft. Tijdens het verblijf van De Ligt met Oranje in Turijn heeft hij samen met zijn belalngenbehartiger een rondleiding gekregen op het trainingscomplex van Juventus.

Juventus-directeur Pavel Nedved verzorgde de rondleiding zelf, zo melden diverse Italiaanse media. De Ligt zou zelf welwillend tegenover een overstap naar Juve staan. De regerend landskampioen heeft zich nog niet officieel gemeld bij Ajax. Eerder werd al gemeld dat de club moeite zou hebben met de hoge vraagprijs die de Amsterdammers hanteren.

Juventus wil op zijn beurt ook pas handelen wanneer een van de huidige centrumverdedigers de club gaat verlaten. Wanneer het daar op wacht, kan het wel eens te laat zijn. Eerder werd De Ligt namelijk al in verband gebracht met clubs als Barcelona, Bayern München en een aantal Engelse clubs.