Koeman wijst één ‘zekerheidje’ bij Oranje aan: ‘Al was hij vanavond minder’

De tweede oefencampagne onder leiding van Ronald Koeman heeft het Nederlands elftal geen overwinning opgeleverd. Zowel tegen Slowakije als tegen Italië remiseerde Oranje met 1-1. Koeman wist slechts een van zijn vier interlands te winnen, maar is wel wijzer geworden van zijn eerste paar maanden. "Je hebt nooit zekerheid dat je na deze periode genoeg weet, maar ik heb wel een duidelijk beeld van hoe het verder moet", vertelt hij aan Veronica.

De bondscoach beaamt dat de eerste helft 'wederom' niet goed was. Oranje toonde weinig initiatief en was slordig aan de bal, stelt de keuzeheer. "Op een paar momenten kwamen we goed weg. Italië kreeg twee grote kansen. We hadden moeite met hun lopende mensen en kwamen zelf te weinig aan het voetballen." Na rust voetbalde Oranje 'vrijer'; de inbreng van Daryl Janmaat noemt Koeman 'positief'. "Toch, als je denkt dat je het onder controle hebt, krijg je de goal tegen. Gelukkig kwamen we nog op 1-1 in een fase waarin we het ook verdienden."

Koeman kan de balans opmaken. Hoewel hij dus aangeeft een 'duidelijk beeld' te hebben van hoe het verder moet, wil hij dat nog niet delen met de buitenwereld. "Dat gaan jullie zien in september. Direct na een wedstrijd heeft het sowieso weinig zin om dat te vertellen. We hebben tot die tijd nog veel tijd om het intern door te spreken. We willen werken naar een vaste groep. Het moet duidelijk worden wat de basiself gaat worden", geeft de oefenmeester aan.

"Ik had natuurlijk niet verwacht dat het allemaal geweldig zou zijn toen ik begon. Ik wist dat een aantal dingen beter moest, maar ik ben niet heel negatief. Straks gaat het om het echie, dan moet het beter. We spelen tegen goede tegenstanders, dus we kunnen aan de bak", doelt Koeman op de Nations League, waarin wedstrijden tegen Duitsland en Frankrijk op het programma staan.

Hoe de plannen van Koeman er ook uitzien: Memphis Depay zal er een rol in spelen. De aanvaller had in alle vier de interlands een basisplaats en bleef driemaal negentig minuten op het veld staan. "Hij is wel een zekerheidje", beaamt Koeman bij FOX Sports. "Hij had wedstrijden waarin hij heel goed was, maar vanavond vond ik hem duidelijk minder. We moeten het wel hebben van zulke spelers, met zijn kwaliteiten. Hij ontwikkelt zich goed. Hoeveel van de andere tien posities nog een vraagteken zijn? Daar ga ik niet op in."