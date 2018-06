Aké trots op primeur bij Oranje: ‘Ik weet dat hij ze kan geven’

Het Nederlands elftal speelde maandagavond met 1-1 gelijk tegen Italië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelde voor rust ondermaats en kwam na de thee op achterstand door een doelpunt van Simone Zaza. Invaller Nathan Aké kopte vlak voor tijd de gelijkmaker binnen. De verdediger van Bournemouth was blij met zijn doelpunt en had graag gewonnen in Turijn.

“Natuurlijk wil je iets meer, maar als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd, dan is het gelijkspel wel verdiend”, zegt Aké in gesprek met FOX Sports. Nadat de Italianen met tien man kwamen te staan na een rode kaart van Domenico Criscito, kwam Nederland beter in de wedstrijd. “We kregen toen meer ruimte om te voetballen en werden gevaarlijker.”

Hoe het kwam dat Oranje met name voor rust slecht speelde? “Dat is moeilijk te zeggen”, aldus de verdediger. “We hebben in de rust ook gezegd dat er vaak onnodig balverlies was, terwijl er geen druk werd gezet. Zulke dingen moeten erui. Vermoeidheid? Nee, zeker niet. We kwamen hier om te winnen. Tegen Slowakije begonnen we ook niet best en was de tweede helft ook beter, net zoals vandaag. We moeten gewoon goed beginnen.”

Voor het eerst sinds 1928 scoorde Oranje tegen Italië op Italiaanse bodem. “Dat is een lange tijd. Leuk dat ik de boeken in ga”, klinkt het. “Het is mooi om hem zo af te maken. De voorzet van Steven (Berghuis, red.) was perfect. Ik weet dat hij die ballen kan geven.”