‘Het was een vriendschappelijk duel, ik weet niet of het echt rood was’

Het Nederlands elftal stevende maandag af op een 1-0 nederlaag tegen Italië, maar zette een slotoffensief op touw na een rode kaart van Domenico Criscito. De aanvallende wissels van Ronald Koeman sorteerden effect: Steven Berghuis bediende mede-invaller Nathan Aké, die kort voor tijd de 1-1 binnenkopte. Roberto Mancini vraagt zich af of de rode kaart van Criscito terecht was.

Vlak na het openingsdoelpunt werd de doorgebroken Ryan Babel neergehaald door de linksback. "Het was een vriendschappelijke wedstrijd. Ik weet niet of het echt een rode kaart was", zegt de nieuwe bondscoach Mancini tegen RAI. Toch neemt hij het niet op voor zijn verdediger. "Het was in ieder geval een enorm naïeve fout. Het was moeilijk om twintig minuten lang met tien man te spelen, zeker omdat we al moe waren."

Het korte dienstverband van Mancini bij Italië is nog geen groot succes; vrijdag was Frankrijk met 3-1 te sterk. "Het is lastig om na tien dagen al ingewikkelde tactieken door te voeren, maar we hebben een paar goede dingen gezien tegen Frankrijk en vandaag opnieuw", verklaart hij. "De jongens hebben vandaag inzet getoond, wat niet makkelijk is na een lang en zwaar seizoen. De mentaliteit was goed en we gaan augustus vol optimisme tegemoet."

Simone Zaza maakte het enige Italiaanse doelpunt van de wedstrijd. Dat voelde als een bevrijding, vertelt hij. "Ik ben blij met het doelpunt, want ik heb ook mindere herinneringen bij het nationale elftal", doelt de aanvaller op zijn mislukte strafschop tegen Duitsland in de kwartfinale van het EK 2016. "Daar heb ik het erg moeilijk mee gehad, dus ik was een beetje emotioneel. Ik ben blij met ons optreden. We zijn een jonge ploeg en hebben, helaas, veel tijd om ons voor te bereiden op het volgende toernooi."