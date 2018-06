Oranje sleept via slotoffensief gelijkspel uit het vuur in Turijn

Het Nederlands elftal heeft de oefencampagne afgesloten met twee remises. Na de 1-1 remise tegen Slowakije werd maandagavond dezelfde score neergezet in en tegen Italië. In Turijn leek Oranje af te stevenen op een nederlaag, maar vlak voor tijd kopte invaller Nathan Aké de gelijkmaker binnen. Het was het eerste doelpunt van het Nederlands elftal op Italiaanse bodem sinds 1928. Op dat moment stond Italië met tien man op het veld, vanwege een rode kaart van Domenico Criscito vlak na het openingdoelpunt

Bondscoach Ronald Koeman voerde liefst acht wijzigingen door in zijn basisopstelling, ten opzichte van de oefenwedstrijd tegen Slowakije van donderdag. Ruud Vormer en Marten de Roon debuteerden in de basis van Oranje. Champions League-finalisten Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum keerden terug, terwijl Jasper Cillessen de plek van Jeroen Zoet overnam onder de lat. Ook Hans Hateboer, Tonny Vilhena en Ryan Babel maakten hun opwachting in de basis. Bij Italië begon Mario Balotelli op de bank, na twee opeenvolgende basisplaatsen.

In de eerste helft speelde Oranje ver onder de maat. Het team van Koeman werd vooral in de openingsfase compleet overlopen en mocht gelukkig zijn met de 0-0 ruststand. Er waren enkele grote kansen voor Italië, dat via Andrea Belotti vroeg tot scoren leek te komen. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Bryan Cristante dwong Cillessen tot een redding met de voet, waarna Andrea Belotti een enorme mogelijkheid kreeg na een geweldige pass van Lorenzo Insigne. De aanvaller van Torino kwam met een matig schot, dat door Cillessen werd gekeerd.

Het tempo van Italië daalde, maar er bleven kansen komen. Een wild schot van Simone Verdi uit kansrijke positie zeilde over; Verdi faalde in een één-op-één-situatie na een knappe redding van Cillessen. Uit de daaropvolgende hoekschop ontstond weer een kans en moest Vormer de bal op de lijn wegkoppen. Het was een klein wonder dat Italië niet scoorde in de eerste helft, terwijl Oranje niet verder kwam dan één schot op doel. De bezoekers verloren zeventig procent van alle duels in de eerste helft. Hoewel Oranje na rust beter in de wedstrijd leek te zitten en enkele kansen kreeg, ging het na 66 minuten toch mis.

Van Dijk liet zich na een voorzet van Federico Chiesa aftroeven door Zaza, die voor de verdediger kwam en van dichtbij binnenwerkte. Oranje zocht vervolgens naar de gelijkmaker en de doorgebroken Ryan Babel werd neergehaald door Criscito, wat de Italiaan een rode kaart opleverde. De daaropvolgende vrije trap van Memphis Depay werd gekeerd door doelman Mattia Perin. Een afstandsschot van Tonny Vilhena op aangeven van Quincy Promes zeilde naast het doel. Het aandringen van Oranje leidde vlak voor tijd toch tot de gewenste gelijkmaker. Aké kopte raak op aangeven van mede-invaller Berghuis: 1-1.