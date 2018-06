De Boer: ‘Hoe is het mogelijk dat hij het shirt van Oranje draagt?’

Het Nederlands elftal speelde maandagavond een beroerde eerste helft tegen Italië. De ploeg van Ronald Koeman mocht van geluk spreken met de 0-0 ruststand, want men creëerde niets en kwam meermaals goed weg na grote kansen voor de Italianen. In de pauze moest vooral Hans Hateboer het ontgelden bij FOX Sports.

De rechtsback, bij wie kort voor rust zijn vinger uit de kom schoot, werd in de rust vervangen door Daryl Janmaat. Toen hij nog op het veld stond, was hij op veel fouten te betrappen. "Hateboer spant echt de kroon. Dat zijn vinger uit de kom schoot, past wel bij het beeld van de eerste helft", stelt Kenneth Pérez. Ronald de Boer vult aan: "Hoe is het mogelijk dat zo'n jongen het Nederlands elftal-shirt draagt?"

De Boer noemt het spel van Oranje 'echt erbarmelijk'. "Echt iedereen bijna. Jasper Cillessen had af en toe een redding, maar voor de rest is het super, super slecht." Hateboer, in Italië actief voor Atalanta, speelde zijn tweede interland voor Oranje. In maart stond hij negentig minuten op het veld tijdens de 0-1 nederlaag tegen Engeland; in de duels met Portugal (0-3 zege) en Slowakije (1-1) bleef hij negentig minuten op de bank.