Hakim Ziyech met assist belangrijk voor winnend Marokko

De nationale ploeg van Marokko heeft maandagavond een 2-1 oefenzege geboekt op Slowakije. De overwinning was verdiend, daar de ploeg van bondscoach Hervé Renard de bovenliggende partij was. Slowakije kwam nog wel op voorsprong, maar ging uiteindelijk ten onder door doelpunten van Ayoub El Kaabi en Younès Belhanda.

Met Karim El Ahmadi en Hakim Ziyech begon Marokko goed aan de wedstrijd. Het team van Renard was de bovenliggende partij en ging op zoek naar de openingstreffer. Gescoord werd er pas in het tweede bedrijf en het waren de Slowaken die op voorsprong kwamen. Na balverlies op het middenveld wist Albert Rusnák zijn ploeggenoot Jan Gregus op het middenveld te bereiken. Laatstgenoemde kreeg de ruimte voor een schot en schoot de bal vanaf een meter of twintig tegen de touwen.

Marokko legde zich niet neer bij de achterstand en kwam vijf minuten later al op gelijke hoogte. Vanuit een doorgeschoten hoekschop van Ziyech was het El Kaabi die voor de 1-1 tekende. Met nog een kwartier op de klok kwam Marokko op voorsprong. Slowakije wist de bal niet goed weg te werken, waarna Belhanda de bal op de rand van het strafschopgebied voor zijn voeten kreeg. Hij speelde zich vrij en schoot raak.

De voorsprong kwam namelijk niet meer in gevaar en zodoende volgt na het doelpuntloze gelijkspel tegen Oekraïne een krappe zege op weg naar het WK. Voor de start van het eindtoernooi in Rusland oefent Marokko nog tegen Estland. Op het WK is Marokko ingedeeld in een groep met Iran (15 juni), Spanje (20 juni) en Portugal (25 juni).