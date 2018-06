Loris Karius liep hersenschudding op tijdens Champions League-finale

Loris Karius had de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid nooit mogen uitspelen. De doelman van the Reds liep tijdens de wedstrijd een hersenschudding op, zo bevestigt het Massachusetts General Hospital waar Karius werd onderzocht. Op welk moment dat gebeurde wordt niet vermeld, maar vermoedelijk gaat het om de botsing met Sergio Ramos.

Aan het begin van de tweede helft leek Karius een elleboogstoot van Ramos te incasseren, nadat de verdediger van Real Madrid zelf een duw kreeg van Virgil van Dijk. Twee minuten na het duel beging Karius een grote blunder: hij wierp de bal voor de voeten van Karim Benzema, die zijn been uitstak en de score opende. Later in de wedstrijd zou Karius opnieuw in de fout gaan, toen Gareth Bale de eindstand bepaalde met een afstandsschot.

Voor die fouten lijkt nu een verklaring te zijn. Het Amerikaanse ziekenhuis, waar spelers van Liverpool vaker worden onderzocht, heeft met toestemming van Karius een verklaring gepubliceerd. "We hebben geconcludeerd dat hij tijdens de wedstrijd een hersenschudding opliep. Het is waarschijnlijk dat zijn ruimtelijke oriëntatie meteen achteruitging. Andere symptomen van achteruitgang bleven ook aanhouden."

"Het is mogelijk dat zulke problemen invloed hebben gehad op zijn spel", schrijft arts Ross Zafonte in het statement. "Sinds het incident heeft meneer Karius significante vooruitgang geboekt. We verwachten dat hij volledig zal herstellen." Het ziekenhuis zal geen verdere uitlatingen doen over de situatie van Karius, zo laat men weten. Liverpool verloor de finale met 3-1 van Real Madrid.