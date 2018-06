‘Ik kan me niet voorstellen dat sc Heerenveen die transfer tegenhoudt’

Het kamp-Denzel Dumfries heeft er vertrouwen in dat PSV en sc Heerenveen elkaar zullen vinden in een transfersom voor de rechtsback. Beide clubs zijn er vooralsnog niet uitgekomen: het laatste bod van 5,5 miljoen euro wordt door Heerenveen te laag bevonden. De inmiddels vertrokken technisch manager Marcel Brands liet onlangs al weten de kans op een akkoord 'heel klein' te achten.

Zaakwaarnemer Santi Kolk zegt begrip te hebben voor de opstelling van beide clubs. Dumfries is rustig onder de situatie, vertelt de oud-voetballer aan de Leeuwarder Courant. "Hij weet natuurlijk dat hij een goed jaar heeft gedraaid. Dan is het logisch dat er belangstelling komt. Het is nu aan de clubs. Duidelijk is wel dat Denzel heel graag de stap naar PSV wil maken."

Kolk zou het 'jammer' vinden als beide clubs voet bij stuk houden. "Dan blijf je zitten met een speler die wordt tegengehouden door zijn club", geeft hij aan. Heerenveen betaalde een jaar geleden acht ton aan Sparta Rotterdam voor de vleugelverdediger. "Ze hebben hem het afgelopen seizoen beter gemaakt en kunnen nu veel meer aan hem verdienen, terwijl Denzel naar een topclub kan. Ik kan me niet voorstellen dat Heerenveen zo'n transfer tegenhoudt."

PSV ziet in Dumfries een geschikte opvolger van Santiago Arias, die deze zomer mogelijk vertrekt. Van Friese kant is er echter geen noodzaak om afscheid te nemen van de 22-jarige back. Zijn contract loopt nog vier seizoenen door. "Ik ga ervan uit dat het goed gaat komen", zegt Kolk desondanks. Hij hoopt dat Dumfries tijdens de eerste training van 25 juni al kan aansluiten bij PSV, maar anders gaat zijn cliënt 'gewoon keihard aan de slag' bij Heerenveen.