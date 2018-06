Koeman verklaart keuze voor basisdebutant: ‘Hij heeft zich ontwikkeld’

Ruud Vormer is door bondscoach Ronald Koeman beloond met een basisplaats in het Nederlands elftal tegen Italië. De middenvelder van Club Brugge zit voor het eerst bij de selectie van Oranje en maakte vorige week donderdag als invaller zijn debuut tegen Slowakije (1-1). Maandagavond heeft de keuzeheer een plekje op het middenveld voor hem ingeruimd en in gesprek met FOX Sports verklaarde Koeman waarom hij in Turijn voor Vormer heeft gekozen.

“Ik kende Ruud natuurlijk vanuit mijn periode bij Feyenoord”, aldus Koeman in aanloop naar de vriendschappelijke interland. “Je ziet dat hij zich ontwikkeld heeft. Hij speelt ook op een iets andere positie dan waar hij altijd in beeld was bij Feyenoord. Hij speelt aanvallender. Hij speelt bij zijn club ook eigenlijk een beetje zoals hij vanavond speelt, als aanvallende rechtermiddenvelder. Met een drie- of vijfmans-verdediging, hoe je het noemen wilt. Ik denk dat dat past bij zijn kwaliteiten.”

Koeman geeft aan dat hij er nog altijd niet uit is hoe hij zijn elftal precies vorm wil gaan geven. Het is aan de internationals om zich te te laten zien. “We zijn nog steeds dingen aan het uitproberen. We weten met Donny van de Beek en Davy Pröpper wat we hebben, en dat is toekomst. Als ik echt alles wil zien dan moet ik daar ook beslissingen in nemen.”