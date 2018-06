‘PSV-back weigert nieuwe aanbieding en vertrekt uit Eindhoven’

Jurich Carolina heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV zo goed als zeker gespeeld. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat de negentienjarige linksback niet op de aanbieding van de Eindhovenaren. Technisch manager Marcel Brands deed voor zijn vertrek naar Everton Carolina nog een aanbieding tot medio 2020, maar daar ging het talent niet op in.

Volgens het regionale dagblad gaat Carolina, die een aflopend contract heeft bij PSV, voor een nieuwe uitdaging. Hij wil van de komende periode gebruikmaken om een nieuwe club te vinden. Zodoende komt er al relatief snel een einde aan de samenwerking tussen beide partijen. Carolina maakte in 2015 de overstap van AZ naar PSV. Volgens De Telegraaf heeft Carolina de deadline laten verstrijken en vertrekt hij definitief.

De linkervleugelverdediger was de laatste jaren een vaste basisklant in de Jupiler League naar Jong PSV. De sprong naar het eerste elftal van trainer Phillip Cocu heeft hij niet kunnen nemen. Hoewel hij zijn debuut in het eerste elftal van de regerend landskampioen niet maakte, heeft hij al wel twee interlands gespeeld voor Curaçao.