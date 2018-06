Touré haalt ‘manipulator Pep’ verder door het slijk: ‘Ik werd verwaarloosd’

Yaya Touré laat in een nog te verschijnen interview met France Football geen spaan heel van Josep Guardiola. In een voorpublicatie eerder op de maandag liet de transfervrije middenvelder al blijken een hekel te hebben aan de Spaanse manager, maar nu zijn nog meer uitspraken van Touré bekend. De Ivoriaan legt uit waar het mis ging tussen hem en Guardiola.

“Net als alle spelers heb ik weleens gekibbeld met mijn trainers. Maar op een gegeven moment gaan mannen die elkaar niet begrijpen uiteindelijk verzoening zoeken. Dit is niet mogelijk met Pep, hij is erg star. De andere spelers zullen het wel nooit toegeven en het in de media gooien, maar sommigen hebben al tegen mij gezegd dat ze hem haten. Want hij manipuleert en speelt met je hoofd.”

“Toen hij bij City arriveerde, vertelde hij mij dat ik de jeugd moest gaan coachen, ook al had ik mogelijkheden om te vertrekken. Dat vroeg hij ook vorige zomer. Misschien vreesde hij dat hij de controle over de kleedkamer zou verliezen, want hij wist wat ik voor de groep betekende. Maar nadat de transferwindow was gesloten, zag ik dat ik van de ploeg was verwijderd”, aldus Touré, die de zogenaamde genialiteit van Guardiola afzwakt.

“Hij wil met zijn eigen spelers succes behalen, niet met spelers die hij niet zelf heeft gekozen. Dit is zijn project. Bij Barcelona heeft hij niets uitgevonden. Hij had gewoon de intelligentie om toe te passen wat Johan Cruijff heeft neergezet. Hetzelfde deed hij bij Bayern München en City. Maar bij Crystal Palace of Watford zou het niet werken. Pep wil gezien worden als genie. Hij geniet ervan. Maar hij is een komiek. Als hij tijdens een wedstrijd aan zijn hoofd krabt om te laten zien dat hij diep nadenkt… Dat maakt me aan het lachen."

Touré vindt het hypocriet dat Guardiola de routinier de hemel in prees bij zijn afscheid. “Maar ik heb het hem laten doen. Ik had liever geen ceremonie, dan kon ik met opgeheven hoofd vertrekken. Ik heb de indruk dat Pep, zonder respect en erkenning, mijn laatste seizoen wilde verpesten. Ik had graag vertrokken zoals Andrés Iniesta en Gianluigi Buffon dat deden. Maar Pep stak daar een stokje voor. Ik was gefrustreerd en werd verwaarloosd”, besluit de veteraan, die in totaal acht jaar actief was bij City.