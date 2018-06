Iran maakt laatste afvaller bekend; Jahanbakhsh en Ghoochannejad naar WK

Iran heeft als laatste WK-deelnemer de definitieve selectie voor het WK in Rusland bekendgemaakt. De Portugese bondscoach Carlos Queiroz maakte in mei zijn voorlopige selectie al bekend. Die lijst bestond uit 24 spelers, waardoor er nog maar een speler hoefde af te vallen. Maandag is bekend geworden dat het WK aan de neus van Ali Gholizadeh voorbij gaat.

De middenvelder, die onlangs werd aangetrokken door het Belgische Charleroi, is als laatste speler afgevallen. Dat betekent goed nieuws voor AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh en sc Heerenveen-spits Reza Ghoochannejad. De twee spelers uit de Eredivisie zijn er met Iran bij in Rusland. De ploeg van Queiroz neemt het in Groep B op tegen Marokko (15 juni), Spanje (20 juni) en Portugal (25 juni).

Definitieve selectie van Iran:

Doel: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mahazeri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo).

Verdediging: Milad Mohamaddi (Achmat Grozny), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Ramin Rezaeian (Oostende), Pejman Montazeri, Rouzbeh Cheshmi en Seyed Majid Hosseini (allen Esteghlal).

Middenveld: Masoud Shojaei (AEK Athene), Mehdi Torabi (beiden Saipa), Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Vahid Amiri (Persepolis), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest), Saman Ghoddos (Östersund), Ehsan Hajsafi (Olympiakos).

Aanval: Alireza Jahanbakhsh (AZ), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen), Karim Ansarifard (Olympiakos), Sardar Azmoun (Roebin Kazan), Mahdi Taremi (Al-Gharafa).