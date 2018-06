PSV verloor talent aan Juventus: ‘Het is een droom om hier te spelen’

TURIJN - Leandro Fernandes stond bij PSV te boek als een van de grootste talenten binnen de jeugdopleiding. De verdedigende middenvelder kwam echter slechts één keer in de Jupiler League in actie voor de beloften en vertrok in de winter van dit jaar naar Juventus. PSV ontving volgens het Eindhovens Dagblad een transfersom van een kleine half miljoen euro exclusief variabelen.

Door Gijs Freriks

Beloften

Voormalig technisch manager Marcel Brands hoopte Fernandes te behouden en deed een poging om diens contract te verlengen. Het achttienjarige talent had tot aan december echter in slechts twee van de tien duels in de basis gestaan bij de Onder-19 en zijn vertrouwen in een serieuze toekomst bij PSV had dan ook een flinke deuk opgelopen. In een interview met Voetbalzone omschrijft Fernandes zijn laatste seizoen op De Herdgang als ‘een vreselijk jaar’ en zegt hij dat hij klaar was met alle ‘mooie verhalen’ bij PSV.

“Je moet geen beloften doen die je niet kan of wil nakomen. Dat was voor mij dus ook de druppel.” Fernandes benadrukt echter dat hij Marcel Brands of Phillip Cocu niets kwalijk neemt en dat hij een uitstekende band had met Brands. De huidige bestuurder van Everton 'was erg belangrijk' voor Fernandes: “Ik had geen problemen met de club en bewaar nog steeds goede herinneringen aan mijn tijd bij PSV, maar in mijn laatste jaar kon ik het gewoon niet goed vinden met mijn eigen coaches.” Volgens Fernandes werden zijn kwaliteiten bij PSV niet meer optimaal benut.

“Ik kon bij PSV niet spelen zoals ik dacht dat ik hoorde te spelen, ik kon niet in mijn kwaliteiten voetballen. Vervolgens viel ik buiten de boot. Maar als je een speler haalt, dan haal je een speler toch voor de kwaliteiten die hij heeft? En toch niet om die speler binnen vijf maanden totaal te willen veranderen?” Trainer Mark van Bommel gaf Fernandes te kennen het ‘jammer’ te vinden dat hij vertrok, maar Fernandes had zijn keuze gemaakt. Niet in de laatste plaats omdat hij bij Juventus op ‘een hoger niveau’ kon spelen.

Familieclub

Bij Juventus heeft Fernandes zijn draai gevonden. De geboren Nijmegenaar, die eerder voor Quick’88 en de gezamenlijke jeugdopleiding van NEC en FC Oss speelde, heeft onder voormalig verdediger Alessandro Del Canto een basisplaats en was in dertien reguliere competitiewedstrijden goed voor drie doelpunten en twee assists. “Ik heb het naar mijn zin en voel veel vertrouwen van de club. Daardoor kan ik in mijn kwaliteiten spelen en voetbal ik ook met meer zelfvertrouwen. Juventus is een warme familieclub en de trainers hier zijn anders dan ik de laatste jaren bij PSV gewend was”, aldus Fernandes.

“De persoonlijke aandacht van de trainers is hier groter dan bij PSV en er wordt ook wat specifieker getraind. Of dat mij heeft verbaasd? Ik was sowieso wel verbaasd, want ik had nooit gedacht dat ik hier ooit zou spelen, terwijl het een droom was om voor een club als Juventus te spelen. Maar Juventus sprak veel vertrouwen in mij uit en toen ook mijn familie en zaakwaarnemer (Mino Raiola, GF.) er vertrouwen in hadden, heb ik deze kans met beide handen aangegrepen.” Met Juventus eindigde Fernandes op de zesde plaats in de Primavera 1 en in de play-offs om de titel strandde men in de halve finale tegen Internazionale.

Racisme

In de eerste ronde van deze nacompetitie schakelde Juventus over twee wedstrijden AS Roma uit. In Turijn werd het 1-1 en in Stadio Tre Fontane in Rome werd het door een doelpunt van Arnel Jakupovic 0-1. Na afloop werd er echter vooral gesproken over de oerwoudgeluiden die een deel van de supporters van i Giallorossi na een half uur maakten naar Leandro Fernandes. “Ik heb er maar om gelachen. Ik ben mentaal immers sterker geworden. In de vier maanden dat ik hier speel, heb ik veel geleerd en ben ik volwassener geworden.” Het was overigens niet de eerste keer dat Fernandes in Italië racistisch werd bejegend.

De cijfers van Leandro Fernandes van dit seizoen.

In de Derby della Mole tegen Torino was het in februari ook al ‘raak’. Fernandes reageerde toen door zijn middelvinger op te steken naar de tribune. “Er werden racistische opmerkingen gemaakt over mij en mijn familie. In Nederland ervaar je zoiets nooit of in ieder geval nauwelijks, maar hier wel. Het was een vol stadion, de sfeer was verhit en zoals je weet heb ik een Angolese achtergrond… Soms reageer je dan.” Juventus legde Fernandes een geldboete op, maar de speler heeft zich wel altijd ‘gesteund’ gevoeld door de club: “Ze benadrukten alleen dat een speler van Juventus zich dit soort gedrag niet kan permitteren.”

Fernandes speelt zijn wedstrijden bij Juventus nu dus nog voor de Primavera, maar is duidelijk als het gaat om zijn toekomstplannen: “Ik wil zo lang mogelijk voor deze club spelen en wil natuurlijk het eerste elftal halen. Ik train regelmatig met de selectie mee en word daar heel goed opgevangen door de jongens. Ik heb een goede band met ze.” Of de international van Oranje Onder-18 al serieus in beeld is bij Massimiliano Allegri, dat weet hij niet: “Daar kan ik nog weinig zinnigs over zeggen.” Hij is in ieder geval blij dat hij na dat ‘vreselijke jaar’ bij PSV weer minuten maakt en weer volop geniet van het spelletje.