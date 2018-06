Giliano Wijnaldum tekent in Rotterdam: ‘Hij bood zijn diensten aan’

Sparta Rotterdam heeft overeenstemming bereikt met Giliano Wijnaldum, zo meldt de club uit de Jupiler League maandag via de officiële kanalen. De 25-jarige verdediger tekent een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar. Wijnaldum beschikte over een aflopend contract bij Willem II.

Wijnaldum heeft een verleden in de jeugdopleiding van Sparta. De verdediger speelde voor zijn tijd bij Willem II onder meer voor AZ, FC Groningen en VfL Bochum. In het afgelopen halfjaar speelde Wijnaldum negen duels voor de Tilburgers. “Giliano bood zijn diensten aan Sparta aan”, vertelt technisch manager Henk van Stee op de clubsite van de Rotterdammers.

“Hij was altijd een groot talent, maar besefte dat hij nog niet het maximale uit zijn carrière gehaald had en wil bij Sparta graag bewijzen wat hij in huis heeft. Wij denken dat hij, met zijn kwaliteiten en motivatie, van waarde kan zijn voor de club”, besluit Van Stee. Wijnaldum doet dus een stapje terug, want Sparta degradeerde afgelopen seizoen nadat het in de play-offs werd uitgeschakeld door FC Emmen.