WK manager: Duitse verdediger in 54 procent van duels betrokken bij goal

Je hebt nog tien dagen om jouw droomelftal samenstellen van spelers die naar het WK gaan in onze Voetbalzone Manager App (gratis te vinden in de App Store en de Google Play Store). Om je een handje te helpen om een winnend team op te stellen, zet Voetbalzone een aantal tips op een rij. Vandaag kijken we naar de basis van elke goede ploeg: de achterhoede!



Waar moet ik op letten bij het kiezen van een verdediger?

De punten voor verdedigers worden als volgt verdeeld:

Basisplek: 2 punten

Invalbeurt: 1 punt

Assist: 3 punten

Rode kaart: -5 punten

Gemiste strafschop: -3 punten

Doelpunt: 7 punten

Clean sheet: 5 punten

Tegendoelpunt: -1 punt

Bij het kiezen van verdedigers zijn verschillende aspecten dus van belang: het verwachte aantal clean sheets, discipline en dreiging voor het doel. Idealiter stel je een achterhoede samen van verdedigers die betrokken kunnen zijn bij doelpunten en tegelijkertijd in een ploeg spelen die veel clean sheets houdt. We zetten hieronder een aantal aantrekkelijke opties op een rij.

Sergio Ramos (Spanje) - 6,5 miljoen euro

Ramos is, samen met Mats Hummels, de duurste verdediger uit het spel. De mandekker scoort bij Real Madrid regelmatig op belangrijke momenten en kwam voor Spanje 13 keer tot scoren in 151 interlands. Desondanks maakte Ramos nooit een doelpunt op een eindtoernooi; op het EK 2016 miste hij een strafschop tegen Kroatië in de groepsfase. Ook zijn gewoonte om kaarten te pakken kan een risico zijn. Ramos speelt in de groepsfase tegen Portugal, Iran en Marokko.

Joshua Kimmich (Duitsland) - 6,4 miljoen euro

Regerend kampioen Duitsland aast op de vijfde wereldtitel in de geschiedenis van het land. Kimmich is uitgegroeid tot opvolger van Philipp Lahm op de rechtsbackpositie en is met name vanwege zijn aanvallende kwaliteiten een interessante optie. In de kwalificatiepoule was de vleugelverdediger goed voor negen assists en twee doelpunten, dus hij heeft de potentie om veel punten te pakken. Met Duitsland treft hij Mexico, Zweden en Zuid-Korea in Groep F.

Marcelo (Brazilië) - 6,4 miljoen euro

Met Zwitserland, Costa Rica en Servië als tegenstanders mag Brazilië niet klagen. De potentie voor meerdere clean sheets is er, terwijl Marcelo zich ongetwijfeld met regelmaat op de vijandelijke helft zal melden. Namens Brazilië kwam de linksback tot 6 doelpunten en 12 assists in 53 wedstrijden. Op het vorige WK verzorgde hij twee assists in zes optredens. Zijn prijskaartje is een nadeel, maar Marcelo zal vermoedelijk de nodige punten binnenslepen

Jordi Alba (Spanje) - 6,4 miljoen euro

Alba is een van de beste backs ter wereld en maakt deel uit van een formidabele achterhoede van Spanje. Hij staat bekend om zijn aanvallende bijdrage: namens Barcelona noteerde hij vorig seizoen 2 doelpunten en 9 assists in 33 competitieduels. Bij Spanje staat de teller op 8 doelpunten en 10 assists in 61 interlands.

Nicolás Otamendi (Argentinië) - 6,1 miljoen euro

Bij standaardsituaties vormt Otamendi altijd een gevaar. De dertigjarige verdediger scoorde vorig seizoen 4 keer in 34 competitieduels voor Manchester City, terwijl hij in 54 interlands voor Argentinië evenveel doelpunten maakte. De verliezend finalist van het WK 2014 bindt in de groepsfase de strijd aan met IJsland, Kroatië en Nigeria.



Goedkopere opties

Djibril Sidibé (Frankrijk) - 5,8 miljoen euro

Helaas kun je geen team samenstellen met alleen maar dure spelers. Fantasy Football draait om het nemen van risico's en dus is het belangrijk om ook de dark horses in overweging te nemen. Sidibé van AS Monaco heeft zich ontwikkeld tot vaste rechtsback van Frankrijk en was vorig seizoen goed voor 2 doelpunten en 7 assists in de Ligue 1. Kylian Mbappé en consorten rekenen op de voorzetten van de rechtsback, die 3 assists gaf en 1 keer scoorde in 16 interlands.

Miguel Layún - (Mexico) - 5,5 miljoen euro

Mexico overleefde op de laatste zes WK's telkens de groepsfase. Ditmaal bevindt men zich in een poule met Duitsland, Zweden en Zuid-Korea. Linksback Layún komt geregeld mee op in het elftal van bondscoach Juan Carlos Osorio en dat is te merken aan zijn cijfers. In 62 interlands bereidde Layún 13 keer een doelpunt voor, terwijl hij 6 keer zelf scoorde. Op het afgelopen WK was hij in vier optredens echter niet betrokken bij een doelpunt.

Raphaël Guerreiro (Portugal) - 5,7 miljoen euro

Regerend Europees kampioen rekent op Cristiano Ronaldo voor de doelpuntenproductie, maar hoopt ook op een bijdrage van Guerreiro. De 24-jarige back van Borussia Dortmund maakt ondanks een seizoen vol blessureleed deel uit van de selectie en speelde negentig minuten in de laatste oefeninterland tegen België. Guerreiro speelde tot dusver 23 interlands, waarin hij 2 keer scoorde en 5 keer als aangever diende.

Het percentage van de interlands waarin de verdedigers betrokken waren bij een doelpunt (goal of assist).

