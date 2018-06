Guardiola geschorst vanwege wangedrag; Liverpool krijgt boete

Josep Guardiola wordt voor een Champions League-wedstrijd geschorst. De manager van Manchester City misdroeg zich bij het duel met Liverpool in de kwartfinales afgelopen april en moet daarvoor nu boeten. De UEFA heeft inmiddels bevestigd dat Guardiola voor twee wedstrijden is geschorst, waarvan een wedstrijd voorwaardelijk.

Guardiola is bij de eerste wedstrijd in het nieuwe Champions League-seizoen van Manchester City dus niet aanwezig in de dug-out. De Spaanse manager werd in de rust door de arbiter Mateu Lahoz naar de tribune gestuurd. De scheidsrechter had tot woede van Guardiola de 2-0 van Leroy Sané afgekeurd wegens vermeend buitenspel.

Bij de heenwedstrijd misdroegen fans van Liverpool zich door de spelersbus van City schade te berokkenen. De UEFA heeft bepaald dat Liverpool een boete van 20.000 euro moet betalen. Naast vuurwerk en rookbommen werden de spelers en technische staf van City ook verwelkomd met verschillende rondvliegende prullaria. Achteraf sprak Liverpool al schande van het gedrag van de fans.