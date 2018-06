Touré haalt ongenadig hard uit: ‘Ik wil de Pep-mythe vernietigen’

Yaya Touré heeft zowel bij Barcelona als Manchester City samengewerkt met Josep Guardiola, maar de Ivoriaanse middenvelder kon niet opschieten met de Spaanse manager. Touré, die the Citizens transfervrij heeft verlaten, heeft in een interview met France Football uitgehaald naar Guardiola. In een voorpublicatie laat Touré doorschemeren dat de aversie van Guardiola richting de routinier wellicht met zijn huidskleur te maken heeft.

"Hij was wreed met mij", aldus Touré bij France Football. "Denk je echt dat hij zulke dingen zou hebben gedaan met Andrés Iniesta? Ik kwam op het punt dat ik mijzelf afvroeg of het vanwege mijn kleur was. Ik ben niet de eerste, want andere spelers van Barcelona hebben dezelfde vraag gesteld", aldus Touré, die stelt dat Guardiola hem op een gegeven moment ging negeren.

.

"Misschien worden wij Afrikanen niet altijd hetzelfde behandeld door sommige mensen. Als je ziet hoeveel problemen hij had met Afrikaanse spelers… Overal waar ik kom, vraag ik mij dit af. Hij is te intelligent om gepakt te worden (op discriminatie, red.). Hij zal het nooit toegeven (dat hij Afrikaanse spelers niet mag, red.). Maar de dag dat hij vijf Afrikanen in zijn team zet, beloof ik dat ik hem een taart ga opsturen!"

Touré begrijpt niet waarom Guardiola hem vorig seizoen zo weinig gebruikte bij City en wijst onder meer naar zijn goede statistieken. "Het voelt alsof hij soort van wraak wilde nemen en jaloers op mij was. Hij zag mij als een rivaal. Het was alsof ik hem uit de schijnwerpers haalde", aldus Touré, die een duidelijk doel heeft met het interview: "Ik wil de Pep-mythe vernietigen."